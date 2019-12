TV Rijnmond: vanavond deel zes van Willems Kantine

De zesde aflevering is tevens de laatste van de oude serie. In het eerste kwartaal van 2020 start de terugkeer van Willems Kantine. In de nieuwe afleveringen wordt teruggekeken op het origineel en de mensen die hierin voorkomen.



In Willems Kantine komt al meer dan vijftig jaar jong en oud, rijk en arm voor een warme hap, een goed glas bier en een luisterend oor. Het meest exotische op de menukaart is macaroni. Het interieur bestaat uit de typische Perzische tafelkleedjes en ook de kalender met blote dames ontbreken niet. In de serie wordt het personeel en een aantal vaste bezoekers geportretteerd.

De zesde aflevering van Willems Kantine is zondagmiddag om 17.31 uur te zien op TV Rijnmond.