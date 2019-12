Een half leven bij Heineken: piesende bokken en een pilsje met André Hazes

Met een biertje in de hand vertelt Dick over zijn werk

Een biertje drinken met André Hazes, ervoor zorgen dat - toen nog - prins Willem-Alexander een fustje op zijn verjaardagsfeestje heeft en een bok die in een café over de bar heen pist. In zijn carrière bij Heineken heeft Dick de Waard wel het een en ander meegemaakt.

Heineken kent een lange traditie met Rotterdam, die al teruggaat naar 1873. Toen is de brouwerij aan de Crooswijksesingel gestart. Precies bij die brouwerij heeft De Waard ook jaren gewerkt. Al meer dan 42 jaar is hij werkzaam bij Heineken en over die jaren heeft hij nu een boek geschreven.

Zieke kleindochter

Hij was eigenlijk niet van plan een boek te schrijven over zijn avonturen, maar wilde aandacht vragen voor de ziekte van zijn kleindochter. "Ze heeft een ernstige, ongeneeslijke stofwisselingsziekte. Er is moeilijk aandacht voor te krijgen, maar ik probeer met mijn boek geld in te zamelen."

In eerste instantie startte De Waard als bierverkoper in kleine winkels. "Winkels waar ze vijf flesjes per week verkochten", weet hij nog. Met een paar omwegen binnen het bedrijf komt hij uiteindelijk bij evenementen terecht, waar hij zijn grote idolen tegenkomt.

Piesende bokken

"In Ahoy heb ik toen kennis gemaakt met André Hazes", vertelt De Waard. "Zijn managers introduceerden mij als dé man van Heineken", lacht hij. Later kwam hij Hazes nog eens tegen, ditmaal in een café op Schiphol. "Daar zat 'ie 's ochtends aan de Bacardi, omdat hij vliegangst had. Sinds toen kenden we elkaar redelijk goed."

Daar blijft het niet bij, want ook Joe Cocker komt De Waard eens tegen tijdens zijn werkzaamheden. "Dat was bij de Night of the Proms in Ahoy. Ik heb alle platen, cd's en dvd's van hem en wilde een handtekening vragen", vertelt De Waard, "maar toen Joe het podium op wilde gaan, was ik echt met stomheid geslagen." Pas toen iemand anders hem aan die handtekening herinnerde, rende hij erachteraan. En die handtekening, die heeft hij gekregen.

Ook Joop Zijlaard is een bekende van De Waard. "Hij vroeg eens of ik een bok wilde regelen voor de bockbier-presentatie. En of 'ie ook naar binnen kon. Maar zodra hij binnen was, brak dat beest los", lacht De Waard. "Hij sprong op de bar en van de zenuwen begon 'ie spontaan over de bar heen te piesen. Laat me je vertellen dat die geur wekenlang blijft hangen."