Feyenoord beloont zichzelf in Arnhem niet na goede tweede helft (0-0)

Feyenoord heeft zondagmiddag met 0-0 gelijkgespeeld bij Vitesse. De Rotterdammers kregen vooral in de tweede helft veel kansen om de openingstreffer te maken, maar dat lukte niet. Door het gelijkspel staat Feyenoord voorlopig op de vijfde plek, concurrenten Heracles en Heerenveen spelen later op de zondag nog.

De thuisploeg begon beter aan het duel. De Arnhemmers kregen in de tiende minuut zelfs een strafschop. Nick Marsman duwde in zijn eigen vijfmetergebied Riechedly Bazoer onderuit. Marsman maakte daarna zijn fout goed door de strafschop te stoppen, maar was te vroeg van zijn lijn. Daardoor ontving hij een gele kaart en moest de strafschop opnieuw genomen worden.

Na tussenkomst van de VAR bleek echter dat de Vitesse-spelers ook te vroeg inliepen, waardoor de strafschop en de gele kaart weer ingetrokken werden.

Genoeg kansen

Feyenoord kreeg daarna ook een aantal goede mogelijkheden. Zo schoot Steven Berghuis in het zijnet en wist Nicolai Jørgensen, na een goede pass in de diepte, niet af te ronden. Jens Toornstra was er namens Feyenoord het meest dichtbij. Hij schoot een vrije trap van afstand op de lat. Doordat Navarone Foor na een goede actie ook niet kon afronden, was het bij rust 0-0.

Na rust was Feyenoord duidelijk sterker dan Vitesse. Luis Sinisterra was dichtbij een goal nadat hij naar binnen was gedraaid: Pasveer lag echter in de weg. Steven Berghuis kreeg ook een goede kans, maar de aanvoerder schoot hem nét naast.

Afgekeurde goal, mega kans Jørgensen

Eric Botteghin kopte uit een corner ook nog op Pasveer en Kökcü schoot op de lat. De rebound van de Turkse middenvelder werd nog binnengewerkt, maar Luis Sinisterra stond buitenspel.

In de laatste twee minuten kreeg Nicolai Jørgensen nog een enorme kans na een goede bal van Jens Toornstra. Maar hij schoot de bal wild (hoog) over. Ook Orkun Kökcü kreeg vlak voor tijd nog een kans, maar benutte die ook niet.