Dader vernielingen Berkel en Rodenrijs aangehouden na dashcambeelden

Een 44-jarige man is aangehouden voor de vernielingen in Berkel en Rodenrijs. Zo'n 64 auto's moesten het ontgelden. De verdachte zou een spoor van vernieling hebben nagelaten.

Vooral ruitenwissers en zijspiegels werden vernield, maar verschillende auto's zijn ook bekrast. Zo ook een geparkeerde Tesla. De verdachte had alleen niet gerekend op de dashcam van het voertuig: daarop was de man volgens buurtbewoners namelijk vol in beeld te zien.

Beloning

De eigenaar van de Tesla liet het er niet bij zitten en loofde een beloning uit voor aanhouding van de dader. Die foto ging rond, waarna de man zichzelf aangaf.

Volgens buurtbewoners zou het om meer dan zeventig auto's gaan, waarvan 64 auto-eigenaren aangifte hebben gedaan. De politie kan dat niet bevestigen.

Waar de man vandaan komt, is niet bekend. Ook waarom hij de auto's heeft vernield is onduidelijk.