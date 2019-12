Advocaat over Vitesse-Feyenoord: 'Tweede helft totaal gedomineerd'

Feyenoord verspeelde zondag twee punten in Arnhem. Tegen Vitesse werd het 0-0. In de tweede helft kreeg het Feyenoord van Dick Advocaat veel kansen op de openingstreffer, maar dat lukte uiteindelijk niet.

"Ik vond de eerste helft slordig, ondanks dat we niet veel kansen weggaven, was Vitesse iets dreigender", zegt Advocaat tegenover Rijnmond. "Maar dat kwam doordat wij niet zorgvuldig waren in de passing. In de rust hebben we daar wat van gezegd.

In de tweede helft hebben we de wedstrijd van begin tot eind gedomineerd, gecontroleerd en kansen gecreëerd. Dan moet je jezelf belonen, dat doe je niet. Dat vind ik jammer. Ik heb wel een aantal mooie dingen gezien in het elftal: het centrale duo, de beweging, de kansen die je creëert. Dat zag er wel veelbelovend uit in de tweede helft."

