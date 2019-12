Sparta gaat proberen spits Halil Dervisoglu tot het einde van het seizoen te huren. Dervisoglu maakt vanaf 1 januari officieel de overstap naar het Engelse Brentford, maar Sparta hoopt de jongeling via een huurconstructie dus nog even binnenboord te houden.

Henk Fraser gaf dat aan in gesprek met Fox Sports: "We willen hem heel graag behouden. We gaan ervoor. Maar de club en hijzelf moeten het ook willen. Dat is het belangrijkste."