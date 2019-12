Hockey: HC Rotterdam verliest bij laagvlieger Tilburg (3-2)

De hockeyers van Hockey Club Rotterdam hebben zondag verloren van Tilburg. Het werd in Brabant: 3-2. Door de nederlaag is Rotterdam gedaald naar de vierde plaats in de hockey hoofdklasse.

Rotterdam kwam in de eerste helft op achterstand via een strafcorner. Maar daarna kon de ploeg van Albert Kees Manenschijn de stand vrij snel gelijktrekken via eveneens een strafcorner van Kane Russell: 1-1.

Tilburg kwam vervolgens weer op voorsprong via een strafcorner, waarna Rotterdam-aanvoerder Jeroen Hertzberger gelijk kon maken: 2-2. In het laatste kwart verloor Rotterdam alsnog: Tilburg maakte in de slotfase de beslissende 3-2.