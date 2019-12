Misstanden bij Qbuzz trein: 'Dit is een onacceptabele situatie'

Personeel van treinvervoerder Qbuzz is het vertrouwen kwijt in de eigen directie. Dat stelt Wim Eilert, bestuurder bij de vakbond voor treinpersoneel VVMC. "Er is zoveel mis binnen Qbuzz trein dat het treinpersoneel er moedeloos van wordt", aldus Eilert. De directie van Qbuzz laat via Twitter weten niet blij te zijn met de actie van Eilert.

Qbuzz rijdt met treinen over de MerwedeLingelijn van Dordrecht, via Molenlanden en Gorinchem naar Geldermalsen. In een brief op de VVMC-website plaatste Eilert zondag zijn aanklacht tegen de directie.

De leiding zou geen kennis van treinen hebben en niet daadkrachtig zijn. "Er wordt teveel gekeken naar tijdelijke en goedkope oplossingen." Ook klaagt het personeel over ondermaatse opleidingen, te weinig oog voor veiligheid en onderbezetting.

En er zou veel mis zijn met het treinmaterieel: "Er zijn ontelbare kapotte schuiframen, airco's, verwarmingen, schuiftreden, zonneschermen, diagnoseschermen, omroepsystemen, reizigersverlichtingen en motoren", schrijft de vakbondsbestuurder.

Geen tijd voor pauze

Volgens Eilert is de lijst niet eens compleet. "Personeel raakt hierdoor gedemotiveerd en er wordt teveel gekeken naar tijdelijke en goedkope oplossingen, in plaats van goede en structurele oplossingen."

Eilert noemt de situatie 'onacceptabel' en hoopt dat de directie van Qbuzz hem snel zal uitnodigen voor een gesprek over een oplossing voor de problemen. "Ons geduld zal niet groot zijn", besluit hij. "Wij willen dat onze leden goed uitgerust, goed ondersteund en op een veilige manier hun werk kunnen doen."

De directie van Qbuzz gaat zondag niet in op het klaagschrift van Eilert. Wel laat ze via Twitter weten dat ze niet blij is dat hij zijn klachten niet intern houdt, maar openbaar en via sociale media naar buiten brengt.