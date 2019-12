Feyenoord Basketbal hard onderuit bij koploper Landstede

Feyenoord Basketbal is zondag hard onderuit gegaan bij koploper Landstede Hammers (103-63). Het grote verschil tussen beide ploegen werd vooral in het vierde kwart gemaakt.

Bij rust was het verschil tussen beide ploegen nog niet zo groot: slechts negen punten. De voorsprong van Landstede nam in het derde kwart met hetzelfde aantal punten toe. In het vierde kwart werd vervolgens nog een groter gat geslagen.

De nederlaag heeft geen gevolgen voor de plaats op de ranglijst. Feyenoord blijft tweede en ligt op koers voor een goede uitgangspositie in de play-offs om het landskampioenschap.