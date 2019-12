Afslag A20 naar A16 richting Breda afgesloten vanwege rommel op de weg

De verbindingsweg tussen de A20 en de A16 richting Breda is afgesloten omdat er rommel op de weg ligt.

Hoewel er rode kruizen boven de rijbanen aan het Terbregseplein zijn aangegeven, hebben enkele bestuurders toch deze route genomen. Zij zijn hierdoor over de rommel heengereden. Of de voertuigen hierbij beschadigd zijn geraakt, is niet bekend.

Er is een omleiding ingesteld. Automobilisten die vanuit Hoek van Holland naar Breda moeten, kunnen rijden via de A20, A4 en A15.

Ook tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is de verbindingsweg tussen de A29 en N59 dicht. Dit komt door een onwelwording.