Mattheij over rode kaart bij Sparta-Heracles: 'Scheidsrechter moet eerder durven fluiten'

"Eerlijk gezegd denk ik dat het allemaal voorkomen had kunnen worden. Als de scheidsrechter gewoon fluit voor een overtreding van Cyriel Dessers op mij. Maar tegenwoordig wachten we allemaal op de VAR, dat die wat beslist.

Als hij zelf gewoon durft te fluiten, dan is het daarvoor al een overtreding. Nu viel ik op de grond en op dat moment gooi je je hoofd voor de bal. Hij raakte me in mijn gezicht, maar van mij had hij geen rood hoeven krijgen."

Over het gelijkspel is Mattheij verder duidelijk. "Beide ploegen hadden moeite om te voetballen. Misschien dat zij beter de bal in de ploeg hielden, maar ik denk dat we het verdedigend redelijk goed hebben gedaan.

Zij hadden dat ook, waardoor er weinig gebeurde in de wedstrijd. Laten we zeggen dat we het goed hebben volgehouden en je moet uiteindelijk blij zijn dat we een punt hebben."

Beluister hierboven heel het gesprek met Mattheij.