Vrienden van Blijdorp haalt 60 duizend euro op voor verbetering dierenverblijven

Gorilla Bokito heeft zondag de mensen bedankt. Dankzij een flitsactie van de donateursvereniging Vrienden van Blijdorp werd in een paar maanden tijd 60 duizend euro opgehaald. Dat geld is onder meer gebruikt voor nieuwe voederpotten in het buitenverblijf van de gorillafamilie in diergaarde Blijdorp.