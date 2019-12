In Rotterdam-Zuid heeft een automobilist zondagochtend onder invloed van lachgas zijn auto midden op de weg achtergelaten. Dat gebeurde volgens de politie IJsselmonde op de Colosseumweg.

Een tweede automobilist werd korte tijd later van de weg geplukt. Hij was volgens agenten ook onder invloed van lachgas en kon niet meer normaal functioneren. De man is langs de kant van de weg gezet.

Er zijn geen aanhoudingen verricht.