Bestuurder klapt met auto op trein 'terwijl hij groen licht had'

Spoorbeheerder ProRail en de gemeente Rotterdam onderzoeken de oorzaak van een aanrijding tussen een trein en een auto zondagavond in de Waalhaven. Volgens de bestuurder van de auto had hij groen op het moment dat de trein op een overweg stond.

Het ongeluk gebeurde op de Korperweg. Volgens ProRail zijn bij de overweg in de havenspoorlijn geen spoorbomen en bellen en wordt het verkeer met verkeerslichten geregeld. "Met andere woorden, normaal gesproken staat het licht voor wegverkeer op rood als de overweg door een trein ‘bezet’ is."

Stilstaande trein

Maar dat was volgens de bestuurder van de auto niet het geval. Hij klapte vervolgens op een stilstaande trein. Hoe hij die niet heeft kunnen zien, is niet duidelijk. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is fors.

ProRail stelt nu een onderzoek in. ProRail-woordvoerder Aldert Baas: "Hieruit moet blijken of de systemen hebben gefunctioneerd en hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. We onderzoeken dat samen met de gemeente Rotterdam, die over die verkeerslichten gaat."