In het krokodillenverblijf in Diergaarde Blijdorp heeft zondagavond een brand gewoed.

Een band in de verwarmingsinstallatie in het dierverblijf bleef hangen en is in de brand gevlogen. De brand kon niet veel later worden geblust.

De brandweer laat weten dat de dieren niet in de rook hebben gezeten. Ook wordt er brandonderzoek gedaan naar het incident. In het krokodillenverblijf wordt namelijk gestookt met houtsnippers. De brand had dus nog veel erger geweest kunnen zijn.