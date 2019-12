Bezorger lachgasflessen overvallen in Rotterdam-IJsselmonde

In Rotterdam-IJsselmonde is zondagavond rond 22.15 uur iemand beroofd van zijn busje nadat hij op de Emelissedijk een bestelling lachgasflessen wilde gaan bezorgen.

De bestuurder kwam aanrijden op de afgesproken plaats toen hij bedreigd werd met een vuurwapen. De daders wilden geld en de flessen. De bezorger kon wegrennen en de politie bellen.

De daders zijn drie jongens gekleed in zwarte kleding, meldt de politie. Zij zijn er met het busje vandoor gegaan, maar lieten deze al snel achter. Ze zijn met de gasflessen op zak te voet verder gegaan.

De politie is op zoek naar de jongens in het park aan de Schoordijk. De bestelling voor het lachgas was vanaf deze straat geplaatst.