Dieven stelen 45 diepvrieskreeften voor kerstdiner

Een oplettende klant zag hoe de twee vlak daarvoor hun slag sloegen bij een supermarkt in de wijk Oostgaarde. Nadat de dieven de winkel hadden verlaten en wegreden, zette de melder de achtervolging in en lichtte de politie in over hun locatie.

De wagen van de twee kon op de Abram van Rijckevorselweg worden onderschept. Daar bleken ze niet alleen 45 stuks diepvrieskreeft bij zich te hebben, maar ook ander lekkers voor een kerstdiner. De twee inzittenden, mannen van 31 en 33 jaar oud, zijn opgepakt.

In de wagen bleken ook negentien verpakkingen met Calvin Klein-boxers, twee truien van het merk Fila en een scheerapparaat van Philips te liggen. De politie vermoedt dat ook deze spullen gestolen zijn en vraagt ondernemers die dit missen, zich te melden.