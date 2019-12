Het weer van vandaag: buien en veel wind

Vanochtend is er veel bewolking aanwezig en trekken enkele gure buien over de regio. In de loop van de middag breekt vanuit het noordwesten af en toe de zon door en wordt het uiteindelijk droog. Het wordt maximaal 9 graden.

De wind gaat vanochtend om naar het noordwesten en neemt toe tot (vrij) krachtig en aan zee tot hard of stormachtig, windkracht 5-8. Langs de kust bestaat er kans op zware windstoten tot 85 km/u.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het overal droog. De wind neemt sterk af en blijft alleen langs de kust eerst nog (vrij) krachtig. De temperatuur daalt naar 4 graden langs de kust en 1 graad in het oosten van de regio.

Morgen is er een mix van zon en bewolking en blijft het droog. In de middag raakt het vanuit het westen zwaar bewolkt en in de namiddag en avond gaat het af en toe licht regenen en motregenen. In de middag wordt het 7 of 8 graden.

De zuidenwind neemt vanaf de middag flink toe en wordt (vrij) krachtig en aan zee hard, windkracht 5-7. Langs de kust bestaat er dan opnieuw kans op zware windstoten tot 85 km/u.

Vooruitzichten

De dagen erna blijft het tot in het weekend sterk wisselvallig. Het betekent geregeld regen of buien en er staat vaak veel wind met kans op zware windstoten.

Het blijft voorlopig vrij zacht en dat is dan vooral te merken in de nacht. Er zijn op dit moment nog steeds geen aanwijzingen die duiden op een overgang naar koud winterweer.