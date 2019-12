Robin van Galen over niet fit Feyenoord: 'Steken laten vallen in voorbereiding'

Van Galen over fitheid Feyenoord: 'Steken laten vallen in voorbereiding'

Robin van Galen was maandagmiddag te gast in FC Rijnmond. Het ging in de uitzending onder meer over de fitheid van Feyenoord. Van Galen denkt dat het al mis is gegaan in de voorbereiding.

"Je hebt daar als trainer veel invloed op", zegt de voormalig top-waterpolocoach in FC Rijnmond waar naast presentator Peter van Drunen ook Ruud van Os en Emile Schelvis aanschoven.

"Voor Dick Advocaat is dat nu lastig omdat hij halverwege kwam binnenlopen. Maar in je voorbereiding heb je daar heel veel invloed op. Hoe, wat en hoe vaak je traint. Gisteren tegen Vitesse hoorde ik dat ze het nu wel langer volhielden. Dus misschien is het zo dat we naarmate het seizoen progressie daarin gaan zien", gaat Van Galen verder.

Feyenoord wil donderdag in de Europa League zijn laatste strohalm pakken tegen FC Porto. "Het wordt heel moeilijk, maar je hebt altijd een kans. Je moet compact spelen en het lang 0-0 houden, want die Portugezen kunnen ook goed verdedigen", meent Van Galen.

Emile Schelvis vult in de uitzending van FC Rijnmond Van Galen aan: "Maar het zijn een stelletje boeven bij elkaar dat Porto. Die zitten op het niveau waar ze niet willen zijn. De Europa League is eigenlijk te min voor ze. Het is een Champions League-club."

Bekijk hierboven twee fragmenten uit FC Rijnmond. Later komt ook de gehele uitzending online.