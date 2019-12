Theatervoorstelling in Rotterdam-Ijsselmonde om taboe over schulden te doorbreken

1 op de 7 Nederlanders schaamt zich over zijn financiƫle situatie. Dat gaat het Rotterdams Wijktheater aan het hart. Regisseurs Stefan van Hees en Liselot van de Geer produceerden daarom een theatervoorstelling over leven met schulden: 'Zomaar een Straat'.

"Ik hoop dat er met deze voorstelling een dialoog op gang komt en dat de taboe over armoede en schulden wordt doorbroken", vertelt van Hees.



De voorstelling wordt gespeeld door acteurs en actrices die zelf ook met schulden te maken hebben gehad. Zij leren ons als ervaringsdeskundigen hoe het is om te moeten leven onder de armoedegrens en hoe makkelijk in je in de schulden kunt komen.

Zo werd de energie van actrice Marjorie een paar weken afgesloten. "Ik had geen elektriciteit en ik kookte elektrisch dus dat kon ook niet. Gelukkig had ik hulpvaardige buren die 's ochtends thee maakten voor de kinderen. 's Avonds gingen alle kaarsen aan, deden we spelletjes en gingen we slapen. Het klinkt romantisch, maar het was echt niet fijn."

De acteurs en actrices hebben een belangrijke boodschap. "Stop met stil zijn over de problemen die je hebt. Want als jij niet praat over je problemen, ga je nooit geholpen kunnen worden."