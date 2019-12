Bakker jaagt jonge overvaller met deegroller winkel uit

Een bakkerij aan de Groen van Prinstererstraat in Vlaardingen was maandagmiddag doelwit van een poging tot een overval. Een jonge jongen kwam rond 12:30 uur de zaak binnen en bedreigde het personeel met een aardappelschilmesje, zegt de politie.

De bakker joeg de jonge overvaller met een deegroller in de hand de winkel uit.

De overvaller wilde geld, maar is er zonder buit vandoor gegaan. De jongen, volgens de politie rond een jaar of 12, is nog niet opgepakt. De politie doet onderzoek en gaat camerabeelden in de winkel bekijken.