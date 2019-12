Podcast: 'Communicatie in stadion bij VAR-momenten moet beter'

Vanwege de hectische beginfase van Vitesse - Feyenoord, met een VAR-strafschop en het terugdraaien van het overnemen van die penalty, gaat het in onze wekelijkse podcast van de sportredactie uiteraard over die VAR.

Dennis van Eersel, onze Feyenoordverslaggever, hekelt vooral het gebrek aan communicatie in het stadion. "In de Euro Hockey League worden de toeschouwers meegenomen via een videoscherm en de speakers van wat er gaande is. In de eredivisie is het vaak onduidelijk op de tribunes waar naar gekeken wordt, en wat de reden is van het besluit van de scheidsrechter. Dat moet beter."

Inhoudelijk konden de mannen in onze podcast, ook verslaggever Dirk Beers en Sparta-fan en journalist Anton Slotboom schoven aan bij Peter van Drunen, zich wél vinden in de beslissingen. Verder spreken de mannen uitgebreid over Sparta en de toekomst met betrekking tot de spitspositie op Het Kasteel.

Beluister hierboven de gehele podcast