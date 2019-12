'Er is niets geregeld voor Feyenoord-supporters in Porto'

Feyenoorders op weg naar het stadion in Bern, bij de laatste Europese uitwedstrijd tegen Young Boys EPA/CHRISTIAN ZINGG

Het uitvak van FC Porto blijft donderdagavond tijdens de Europa League wedstrijd tegen Feyenoord vermoedelijk leeg vanwege een straf van de UEFA. Toch zullen er zo'n tweeduizend fans naar Porto reizen die al een kaartje hadden gekocht. "En er is niets voor die supporters geregeld", zegt Remco Ravenhorst, voorzitter van FSV De Feijenoorder bezorgd.

De UEFA straft Feyenoord omdat fans tijdens de uitwedstrijd tegen Young Boys in Bern vuurwerk afstaken. De fans kunnen fluiten naar het geld dat ze besteed hebben aan een kaartje voor de wedstrijd. Vooralsnog hebben de lokale autoriteiten geen alternatief voor de supporters om de wedstrijd te bekijken. "Het is ook lastig. Zie maar iets voor zo'n grote groep te organiseren. Dan krijg je toch overal kleinere groepen", vult Ravenhorst aan.

Rellen

De voorzitter van de supportersvereniging kan moeilijk inschatten of er rellen zullen ontstaan in Porto. "In Napels verliep het prima, ondanks de fanatieke achterban van Napoli, maar zulke wedstrijden zijn nooit zonder risico."

Ravenhorst hoopt vooralsnog dat het verzoek tot uitstel door de UEFA wordt gehonoreerd, zodat Feyenoord op een later moment pas gestraft wordt. "Om ongeregeldheden te voorkomen is het goed als supporters wél worden toegelaten. Dat geeft rust."

Feyenoord raadt supporters die toch naar Porto reizen als het beroep wordt afgewezen, ‘met klem’ af om naar het stadion te gaan. "Dat begrijp ik wel", zegt Ravenhorst. "De club wil problemen in en rond het stadion voorkomen. Wie weet gaan we dan wel met z'n allen naar de kerstmarkt."