Een 25-jarige Rotterdammer is maandag aangehouden in Schiedam. Hij heeft een medewerker van de gemeente Bergschenhoek bedreigd.

De man was maandagmorgen aan het bellen met de medewerker, toen hij begon te dreigen. Hij zou hebben gezegd met een vuurwapen naar het gemeentehuis te willen komen.

De politie heeft de man aangehouden in een huis in Schiedam. Hij zit nog vast. In november had de man ook al bedreigingen geuit. Voor beide zaken wordt een proces-verbaal opgemaakt.