Twee Rotterdammers slachtoffer van Marktplaats-berovingen

Twee Rotterdammers zijn op 6 en 7 december beroofd tijdens een verkoop via Marktplaats. Het gaat om twee verschillende gevallen met twee verschillende daders. Een van de daders is opgepakt, de andere wordt nog gezocht.

Een 45-jarige man uit Schoonhoven had op zaterdag 7 december afgesproken om een telefoon te kopen. Rond 22.15 uur ontmoette hij de verkoper op de Molièreweg in Rotterdam. Nadat hij de afgesproken prijs had betaald, griste de dader de telefoon uit de handen van de koper, gaf hem een duw en rende er met het geld en de telefoon vandoor.

Voordat het verbouwereerde slachtoffer kon reageren, was de dader al weg. Wel belde de Schoonhovenaar snel de politie, die direct in actie kwam. Binnen een uur na de beroving was de verdachte, een 24-jarige Rotterdammer, aangehouden.

Mes

Een verkoper van een laptop werd op 6 december in zijn huis beroofd. Rond 19.40 meldde de dader zich bij de voordeur van de 26-jarige verkoper aan de Mathenesserdijk. Hij werd binnengelaten, maar in plaats van geld haalde de dader plots een mes tevoorschijn.

Hij rende vervolgens de woning uit en via de Mathenesserdijk de Schiedamseweg op. Ter hoogte van een Thais restaurant gooide de dader de laptop weg. De Rotterdammer had daarmee zijn eigendom weer terug, maar de dader was gevlogen. De politie is nog op zoek naar hem.