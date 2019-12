Amsterdamse achtervolging eindigt met aanhoudingen in Schiedam

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag twee mensen opgepakt in Schiedam na een achtervolging. Die begon in Amsterdam.

De verdachten reden in een auto zonder verlichting in Amsterdam-West. De politie sommeerde hen te stoppen, maar de twee negeerden dat en gingen ervandoor. De daarop volgende achtervolging eindigde even na middernacht op de 's-Gravelandseweg in Schiedam.

Tijdens de achtervolging werden verschillende dingen uit het raam gegooid, waaronder een aantal zakjes met softdrugs. Volgens de politie ging het om hennep. In totaal hebben agenten zo'n 138 gram gevonden.

De achtervolging maakte onderdeel uit van een groter onderzoek. Het tweetal wordt verdacht van handel in softdrugs. Er volgt nog onderzoek naar mogelijke overtreding van de verkeersregels tijdens de achtervolging.