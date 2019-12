Cel- en taakstraf voor afpersing met seksfilmpje

Het slachtoffer had op 20 augustus een betaalde seksafspraak met de vrouwelijke verdachte in het Van der Valk hotel in Rotterdam-Blijdorp.

Na afloop werd het slachtoffer door de mannelijke verdachte geconfronteerd met een video, waar het seksueel contact op te zien was.

Schulden

Het slachtoffer doet diezelfde avond nog aangifte. Op het politiebureau krijgt hij nog een dreigend telefoontje: hij moet 50 duizend euro betalen, anders wordt de video openbaar gemaakt.

Bij een nep-afspraak op 21 augustus om een deel van het geld te betalen is de mannelijke verdachte met twee van zijn neven aangehouden. De vrouw wordt diezelfde dag aangehouden in de hotelkamer.

Beide verdachten hebben bekend. Met de 50 duizend euro wilden ze de schulden van vrouw betalen.

Waar het tweetal vandaan komt is niet bekend.