VVD stelt vragen over 'gevaarlijke plantenbakken' op Schouwburgplein

Op het Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam staan enkele plantenbakken die voor een deel de weg innemen. De VVD maakt zich zorgen over de plantenbakken, die kunnen volgens de partij voor 'potentieel gevaarlijke situaties zorgen'. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen gesteld.

De vierkante plantenbakken staan met een punt over de weg. Wie heeft besloten om de plantenbakken op deze manier op de weg te zetten, is volgens een woordvoerder van de VVD niet duidelijk. De partij wil graag weten of de plantenbakken permanent of tijdelijk op het Schouwburgplein staan, en wanneer ze recht worden gezet of verwijdert.

Ook wil de partij graag weten of er ergens anders in Rotterdam dergelijke situaties zijn.

De plantenbakken staan om jonge boompjes heen. Een medewerker van een bedrijf in de straat, die uitkijkt op de bakken, gokt dat ze er al een paar weken staan.