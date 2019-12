Het dilemma van een topcoach: Ruud de Boer ontmoet Robin van Galen

In 2008 is hij uitgeroepen tot Sportcoach van het Jaar: Robin van Galen. In het jaar dat hij met ‘zijn’ dames van het Nederlandse Waterpoloteam goud behaalde tijdens de Olympische Spelen in Beijing. Hij inspireert zelf niet alleen mensen, hij laat zich graag ook inspireren. En daar heeft hij werk van gemaakt, dat heeft geleid tot een nieuw boek: 'Dilemma's van een topcoach'.