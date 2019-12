Maatregelen bij P+R Meijersplein vanwege hoge parkeerdruk

Rond metrostation Meijersplein in Schiebroek is het elke dag een komen en gaan van mensen. Het is op sommige tijdstippen zelfs zo druk, dat fietsers te weinig plek hebben om hun tweewieler te stallen en automobilisten geen parkeerplek kunnen vinden om verder de stad in te reizen. De gemeente neemt daarom maatregelen.

Een vrouw heeft maandag rond 07:15 uur geluk en kan haar fiets goed kwijt. "Op dit tijdstip lukt het nog wel, maar een uurtje later niet meer", legt ze uit. "Ik heb hem dan ook wel eens neergezet op plekken waar het eigenlijk niet mag. Bij een bankje of een lantaarnpaal bijvoorbeeld, om de fiets vast te kunnen maken. Je moet toch wat."

Het tekort aan fietsparkeerplekken is bekend, zegt Jaco de Hoog van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. "Er wordt aandacht voor gevraagd bij het college. Er wordt momenteel ook gewerkt aan een plan voor dit gebied, waarbij gewerkt wordt aan meer ruimte voor de fiets."

Nieuwe high-tech stalling

Het tekort aan fietsparkeerplekken is opmerkelijk, omdat bij het Meijersplein een hypermoderne stalling staat maar die wordt slecht gebruikt. "Daar heb je geloof ik een abonnement voor nodig en moet je voor betalen", zegt de vrouw. Maar niets blijkt minder waar.

"Het is heel jammer, we hebben te weinig aandacht gegeven aan het feit dat dit gratis is", zegt Lisette van Velzen van Fietsdock. "Het is een toren met lockers. Je opent de deur van een locker, zet je fiets erin en doet de deur dicht. Vervolgens wordt die locker door een lift op een vrije plek gezet. Heel makkelijk, je hoeft je fiets niet eens op slot te zetten."

Wel of niet gratis?

Probleem van het Fietsdock is dat eerst werd gecommuniceerd dat voor deze stalling betaald moest worden. Dat is echter al gauw teruggedraaid. "We zijn een nieuw concept aan het testen en willen graag dat mensen het proberen", zegt Van Velzen. Aan de fietsenstalling hangen nu borden dat het gratis is maar veel fietsers zien dat nog over het hoofd ook zoeken ze wezenloos naar een plekje voor hun tweewieler. "Daar heb ik me nog niet in verdiept en het lijkt me ook een gedoe", zegt een andere fietser.

Sinds duidelijk is dat deze stalling gratis is, zijn er meer aanmeldingen binnengekomen. "Het gebruik is sindsdien verdubbeld", zegt Van Velzen. "Er zijn veel tevreden gebruikers. Zij noemen voornamelijk dat hun fiets nu écht veilig staat."

P+R

Aan de andere kant van het metrostation bevindt zich P+R Meijersplein. Het concept waarbij mensen hun auto kunnen parkeren en vervolgens met de metro verder de stad in kunnen reizen, wordt hier veelvuldig gebruikt.

Op een gemiddelde werkdag is negentig procent van de parkeerplekken bezet. Maar, zo zeggen zowel Jaco de Hoog als wethouder Judith Bokhove, niet alleen door mensen die het P+R-concept hanteren.

"We zien op deze parkeerplaats auto's langer staan. We zien mensen met rolkoffertjes lopen om de bus te pakken naar Rotterdam The Hague Airport", zegt De Hoog. Hun auto staat dan gedurende hun hele vakantie op de P+R. "Maar daar is deze parkeerplaats niet voor bedoeld; die is primair voor kort parkeren en toegang tot de stad."

De parkeerplaats staat daardoor al vaak in de ochtend vol. Mensen die de P+R wél willen gebruiken waarvoor deze bedoeld is, grijpen naast een plek en parkeren daardoor bijvoorbeeld in de wijk eromheen, tot onvrede van bewoners. "Als we nu naar het parkeerterrein kijken, zien we overal koplampen. Ik ben benieuwd of er zo nog plek over is", zegt De Hoog rond 08:15 uur.

'Doelgroepenbeleid'

Door zo snel mogelijk een zogeheten doelgroepenbeleid in te stellen, hoopt wethouder Judith Bokhove de langparkeerders weg te krijgen. Als mensen kunnen bewijzen dat ze ook de metro hebben gebruikt voor hun reis, kunnen ze gratis uitrijden.

"Als je niet verder bent gegaan met het ov, betaal je een uurtarief", legt Bokhove het beleid uit. "Dat willen we binnenkort invoeren, zodat we echt plaatsen vrij kunnen maken voor de forens of mensen die een dagje naar Rotterdam gaan."

Een dergelijke maatregel heeft zichzelf al bewezen bij P+R Kralingse Zoom en Slinge. "Het is een eerste stap voor je gaat uitbreiden met extra parkeerplaatsen", zegt Bokhove.

Hoewel bij die parkeerplaatsen het ondanks het doelgroepenbeleid alsnog erg druk is, denkt Bokhove dat de maatregel bij Meijersplein afdoende is. "We verwachten dat er zo voldoende plekken vrijkomen."