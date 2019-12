Feyenoord-supporters mogen toch mee naar Porto

In eerste instantie was men bang dat het uitvak van FC Porto donderdagavond leeg zou blijven tijdens de Europa League wedstrijd tegen Feyenoord. Dit vanwege de straf van de UEFA wegens het aansteken van vuurwerk tijdens de wedstrijd in het Zwitserse Bern tegen de Young Boys.

Er was al een verzoek tot uitstel ingediend, dat nu door de UEFA is gehonoreerd. De straf wordt omgezet in een voorwaardelijke straf, met een proeftijd van een jaar. De geldboete van 55 duizend euro blijft wel staan.

De verwachting is dat er ongeveer 2500 supporters donderdag meereizen naar Portugal. Feyenoord laat weten blij te zijn dat ze aanwezig mogen zijn. Wel roept de club aanhangers op om vuurwerk thuis te laten.

Feyenoord moet winnen om kans te maken op overwintering in de UEFA League.