Reportage: Stormachtige Bruggenloop levert bijzondere verhalen op

Vijftien kilometer hardlopen over Rotterdamse bruggen ín de harde wind, dat deden de deelnemers van de Bruggenloop zondag. Dat leverde een aantal mooie verhalen op.

"Ik heb in februari mijn laatste chemokuur gehad. Ik ben half september begonnen met lopen, al heb ik eerder wel twee marathons gelopen in Rotterdam. Maar nu kwam ik van '-10', vertelt een deelneemster.

"Eigenlijk heb ik een blessure, dus is het niet echt verstandig om hier te lopen. Maar ik wilde hem gewoon een keer gedaan hebben in mijn geboortestad. Je kan niet altijd verstandig zijn in je leven", vertelt een andere loopster met een lach.

Bekijk hierboven heel de reportage over de Bruggenloop van zondag.