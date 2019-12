Vijf Tikkie-oplichters krijgen celstraf en moeten terugbetalen

Vijf mannen die werden vervolgd voor fraude via betaalverzoekjes per telefoon, zijn vorige week door de rechter veroordeeld voor computervredebreuk, diefstal, oplichting én voor lidmaatschap criminele organisatie. De twee hoofdverdachten kregen vijftien jaar celstraf, de drie anderen tussen de 90 dagen en 15 maanden, waarvan een deel voorwaardelijk. Ook moeten ze zo'n twintigduizend euro terugbetalen aan de slachtoffers.

De vijf werden in oktober vervolgd door justitie. Ze deden zich via Marktplaats voor als kopers en vroegen hun slachtoffers om eerst één cent over te maken om zogenaamd de bankgegevens te controleren. Het linkje met betaalverzoek leidde de slachtoffers naar een nep-pagina die precies op de website van een bank leek, waarop bankgegevens moesten worden ingevuld. Die gegevens kwamen zo in de handen van de oplichters, die daardoor toegang hadden tot de bankrekeningen van de slachtoffers.

Kopen en inruilen

De oplichters in deze zaak kochten daarna dure spullen bij een elektronicawinkel met de bankgegevens van de slachtoffers. Die spullen ruilden ze vervolgens bij een ander filiaal weer in tegen contant geld. In totaal hebben ze in 2018 op deze manier 25 duizend euro gestolen. De slachtoffers kregen het geld terug van hun bank, maar die heeft de schade verhaald op de daders.

Justitie zegt blij te zijn met de veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie, omdat in dit soort zaken lastig te bewijzen is dat het een georganiseerde groep criminelen is die nauw samenwerkt. Alle veroordeelden deden een deel van de strafbare handeling. De een zocht contact via marktplaats, de ander stuurde het betaalverzoek en met drie man kochten ze de spullen bij MediaMarkt. Tijdens de rechtszaak beriepen ze zich allemaal op hun zwijgrecht.

Volgens justitie gingen de veroordeelden voor de reeks oplichtingen op vakanties naar het buitenland, reden ze in Ferrari's en kochten dure schoenen.

Vertrouwen

Justitie nam het de oplichters vooral kwalijk dat ze misbruik hebben gemaakt van het vertrouwen van gewone mensen die online spullen wilden verkopen. “Slachtoffers zijn hun vertrouwen in het online handelsverkeer kwijt, juist terwijl dat verkeer in deze tijd steeds meer toeneemt.”

Een van de verdachten werd in 2018 aangehouden in de MediaMarkt in Rotterdam. Op zijn telefoon stond een mobielbankieren-app die de politie kon koppelen aan een aantal aangiftes van oplichting.