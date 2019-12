De 52-jarige Lian Boel werd in maart 2018 levenloos gevonden in het huis van de veroordeelde in Rijswijk. Volgens zijn schoonzoon, Michael L., was de dood van Boel een ongeluk na een uit de hand gelopen ruzie. Maar de rechtbank acht bewezen dat L. zijn schoonvader heeft gewurgd.

Justitie had een gevangenisstraf van acht jaar geëist, maar de rechtbank heeft een hogere straf opgelegd vanwege de ernst van het feit.Ook moet de man 18 duizend euro schadevergoeding betalen aan de weduwe van Boel, voor onder meer de kosten van de uitvaart.