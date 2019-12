Oefenen met veilig op hoogte werken in windmolensimulator

Op het terrein van het trainingscentrum aan de Quarantaineweg staat sinds een paar weken een windturbine waar bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties gebruik van kunnen maken.

Directeur Riemert Moleman over de noodzaak: "Er komen steeds meer windmolens, zeker op zee, en dat brengt risico's met zich mee. Immers: mensen werken op hoogte. En op zee zijn er nog meer risico's dan op land. Hier kunnen we onze cursisten trainen op het zo veilig mogelijk werken op hoogte."

Ontsnappen

Op en rond deze windmolensimulator kunnen allerlei scenario's geoefend worden. "Denk aan het aan boord stappen vanaf een boot op een windmolen; de trap op klimmen in de windmolen. En in geval van nood het veilig kunnen ontsnappen uit de molen", legt directeur Riemert Moleman.

Hoewel de simulator slechts twintig meter hoog is en kleine wieken heeft, zijn de oefenscenario's wel realistisch, zegt de directeur. "De nieuwste molens op zee zijn soms wel 150 meter hoog, maar deze is hoog zat voor de oefeningen. En we zitten hier midden in de haven, waardoor de beleving ook echt is."

Golfslagbad

Voor een volledig aanbod maakt STC-KNRM ook gebruik van twee pontons van het Havenbedrijf Rotterdam, de faciliteiten van het brandtrainingscentrum bij de buren en het eigen golfslagbad waar regen en storm nagebootst kan worden.

De brand in 2013 bovenin een windmolen bij Ooltgensplaat, is mede de aanleiding voor deze cursussen en het trainingscentrum. Twee monteurs kwamen toen om het leven. "Dat ongeluk was een drama, maar heeft meteen iedereen laten beseffen hoe risicovol het werken in een windmolen is."