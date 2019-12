Buitendeurmatten in de ban, bewoners boos

De kwestie van de verboden buitendeurmatten houdt bewoners van een appartementencomplex in Rotterdam-Zuid in de ban.

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam heeft de flatbewoners gesommeerd de buitenmatten op de galerij weg te halen vanwege de veiligheid voor huurders. Er moeten in geval van brand vrije vluchtroutes zijn; persoonlijke spullen in portieken en galerijen zijn dan obstakels, zo redeneert Woonstad. Maar dat zien bewoners Wil en Adries Haak heel anders.

Nooit wat gebeurd

"Niemand heeft last van die mat, iedereen heeft een matje voor de deur liggen," zegt Wil, verwijzend naar de buren op de galerij die allemaal een buitenmat voor de deur hebben.

"Struikelen over onze mat? Dat valt wel mee", zegt Andries. "Er is in zeventien jaar nog nooit wat gebeurd. Er is nog genoeg ruimte om er langs te gaan."



Wil is resoluut over de deurmat: "Als je zover bent dat je niet eens meer over dat smalle randje kan stappen, dan moet naar het bejaardentehuis."

"Het is eigenlijk van de gekke dat die deurmat weg moet," vult Andries aan. "Dit is je reinste onzin."

Woonstad adviseert bewoners de mat aan de andere kan van de deur, binnen te leggen. "Dat kan helemaal niet," zeggen de bewoners. "De deur kan daar niet overheen, zelfs niet over de dunste deurmat."

Niet alleen matten

Wil en Andries vinden niet dat ze het struikelgevaar van hun deurmat onderschatten. Maar de deurmatten zijn niet de enige zaken die moeten verdwijnen van Woonstad. De boekenkast die op begane grond naast de liften staat, moet daar weg en wordt verplaatst naar de recreatiezaal. "Niemand heeft er last van, niemand. Ik snap er niks van," zeggen beide bewoners.

Het echtpaar begrijpt niet dat Woonstad allerlei zaken wil verwijderen uit gemeenschappelijk ruimten zoals deurmatten, bloembakken, plantenbakken en rolstoelen.

"Veel mensen hier in het gebouw hebben problemen met Woonstad. De mensen proberen het gezellig te maken, maar dan moet het allemaal weg. De bewoners zelf hebben er geen problemen mee maar het wordt je gewoon door de strot gedouwd," zegt Wil.

Vastgeschroefd

Andries is niet van plan zijn buitendeurmat, die met schroeven vast zit, los te schroeven: "Als je het niet weghaalt, dan doen zij het wel, en dan moet je de kosten betalen. Nou, we zien het wel." Maar als iemand aan de deurmat van Andries komt, dan zwaait er wat. "Dat moeten ze nooit doen want dan doe ik aangifte van diefstal. Deze mat kostte wel zestig euro!"

Woonstad laat in een reactie weten dat de veiligheid voor huurders in de woongebouwen bovenaan staat, en dat wetten en regels vrije vluchtroutes voorschrijven.

"We begrijpen dat bewoners het vervelend kunnen vinden dat een in de praktijk gegroeide situatie moet wijzigen. Maar nogmaals: veiligheid voor de huurders in onze woongebouwen staat voorop."