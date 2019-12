Het weer van vandaag: wind en bewolking nemen toe

Vanochtend zijn er perioden met zon. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft nog droog. Het wordt vanmiddag maximaal 8 graden. De zuidenwind neemt in de loop van de middag toe en wordt vrij krachtig en aan zee hard, windkracht 5-7.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en vanavond gaat het motregenen. Vannacht trekt een gebied met meer regen over de regio naar het oosten. De temperatuur komt niet lager uit dan een graad of 6. Er waait een vrij krachtige en aan zee harde tot stormachtige zuidenwind, windkracht 5-8. Langs de kust bestaat er kans op zware windstoten tot 85 km/u. In de loop van de nacht neemt de wind in kracht af.

Morgen een aardige dag met zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. In de middag wordt het 8 graden en staat er een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3-5.

Vooruitzichten

De komende dagen blijft het wisselvallig en staat er soms veel wind met kans op zware windstoten in de kustprovincies. De meeste regen valt tussen donderdagavond en vrijdagmiddag, daarna vallen tot in het weekend enkele buien. In de middag wordt het 6 of 7 graden en de nachten verlopen vorstvrij.

Na het weekend wordt het minder wisselvallig en zachter. En waar is dan de winter? Die is in geen velden of wegen te bekennen.