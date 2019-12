Leefbaar Rotterdam komt met eigen klimaatplannen: thorium en waterstof

"De kern is het klimaatrealisme", licht Robert Simons van Leefbaar Rotterdam toe. "We ontkennen geen klimaatverandering, maar we zijn ook zeker geen klimaatgelovigen die denken dat de aarde over een paar jaar vergaat door klimaatverandering. Dat is natuurlijk complete onzin."

Toch is de partij voorstander van maatregelen, maar die moeten niet ten koste gaan van de welvaart. "Dit college wil tienduizend huizen van het gas af halen, de goedkoopste manier, als het warmtenet in de buurt is, kost vijftienduizend euro per huis", rekent Simons uit. "Voor tienduizend huizen is dat dus al 150 miljoen. Dat is het hele budget van dit college om het klimaat aan te pakken."



Leefbaar stopt dat geld liever in het goed isoleren van huizen, waardoor de Rotterdammer ook nog kan profiteren van een lagere energierekening. Dat kost zo'n vijfduizend euro per huis.

"Er zijn 263 duizend huishoudens aangesloten op gas. Als je dat gaat uitrekenen moet je nog een aantal Eneco's verkopen en dan ben je er nog niet. Het is niet haalbaar en betaalbaar.

Leefbaar wil nog niet alle plannen prijsgeven, maar licht dinsdag vast een tipje van de sluier op. Zo moet er geld naar onderzoek naar thorium, een alternatieve brandstof voor kernenergie. "We kunnen niet alles vol zetten met windmolens en zonnepanelen."



Ook waterstof noemt Simons als groen toekomstbeeld. "Dat vergt tijd, je hebt groene en grijze waterstof, maar dat is een veelbelovende ontwikkeling."

Op een aantal punten komen de oplossingen van Leefbaar overeen met die van de gemeente Rotterdam, erkent ook Simons. "Alleen concrete plannen heeft het college ook niet. Het zijn allemaal experimenten en onderzoeken die heel veel geld kosten. Leefbaar wil beperken tot een paar mogelijk succesvolle technologische ontwikkelingen en geef ook gewoon geld uit aan onze ouderen, veilig openbaar vervoer en een schone buitenruimte."

De komende tijd zal Leefbaar met meer concrete voorstellen komen over groen beleid.