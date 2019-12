Vanja Kaludjercic nieuwe festivaldirecteur IFFR

De 37-jarige Kaludjercic is al jaren actief in de filmindustrie in binnen- en buitenland. Zo werkte ze onder meer bij Les Arcs European Film Festival in Frankrijk, Sarajevo Film Festival in Bosnië en Herzegovina en het Nederlands Film Festival. Ook werkte ze van 2016 tot 2018 al bij IFFR en was ze eerder werkzaam bij verschillende productie- en distributiebedrijven.

"Het festival weet het publiek en de filmindustrie met elkaar te verbinden en staat erom bekend dat het filmmakers op verschillende manieren ondersteunt", zegt Kaludjercic. "Ik kijk ernaar uit om me bij het team aan te sluiten en leiding te geven aan de artistieke ontwikkelingen van IFFR de komende periode."

Kaludjercic neemt na het IFFR 2020 (22 januari - 2 februari) het artistieke stokje over van Bero Beyer. Samen met zakelijk directeur Marjan van der Haar staat ze vervolgens aan de leiding van allereerst de jubilieumeditie in 2021; het festival wordt dan voor de vijftigste keer georganiseerd.

"Ze kent het internationale filmlandschap als geen ander en is zich bewust van de uitdagingen waar onafhankelijke artistieke films en filmmakers voor staan", zegt Van der Haar. "Ik ben ervan overtuigd dat wij samen het verschil kunnen maken en de positie van het festival als wereldwijd platform voor talent kunnen versterken.”