De brandweer heeft in Rotterdam-Zuid dinsdagmorgen een automobilist uit een auto gehaald, die ondersteboven in de sloot lag, langs de Maeterlinckweg.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zat er een luchtbel in de auto, zodat de man wel zuurstof had. Brandweermannen hebben de man in een paar minuten uit de wagen bevrijd.

Hoe de auto op z'n kop in de sloot terecht is gekomen is niet bekend. De man maakt het naar omstandigheden goed.