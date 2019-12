Auto's beschadigd op Zuid en in Schiedam

Een 35-jarige Rotterdammer heeft tijdens zijn vlucht voor de politie meerdere auto's beschadigd in Rotterdam-Charlois. De klap was zo hard, dat de tankdop van een van de auto's in het plaatwerk van de andere bleef zitten.

De Rotterdammer had zondagmiddag een contactverbod overtreden. Toen de politie wilde ingrijpen, stapte de man in de auto en ging ervandoor. Tijdens de achtervolging raakte de man de macht over het stuur kwijt. De bestuurder is opgepakt.

Schiedam

Ook in Schiedam raakte in de nacht van maandag op dinsdag meerdere auto's beschadigd. Een man botste op de Singel op meerdere geparkeerde auto's. Daarna reed de bestuurder verder.

Volgens de politie is in deze zaak nog niemand opgepakt.