Boeren komen opnieuw in actie

Het boerenprotest op het Malieveld in Den Haag, half oktober. Foto: ANP / Remko de Waal

Eerder werd gespeculeerd over het blokkeren van distributiecentra van supermarkten, om zo de Nederlandse voedselvoorziening te ontregelen. Of dat gaat gebeuren, is volgens een woordvoerder van de actiegroep nog niet zeker.

Farmers Defence Force wil eerst de aandacht geven aan een gesprek dat zij dinsdagavond hebben met het Landbouw Collectief, een koepelorganisatie van agrarische belangenclubs. Ook staat er vrijdag een actie gepland op de Dam in Amsterdam, waar eerst de aandacht naar uitgaat.

De kans bestaat nog dat de boeren van acties afzien. Begin volgende week hebben een aantal boeren van het Landbouw Collectief namelijk nog een ontbijt gepland met premier Mark Rutte en minister Carola Schouten (Landbouw). "Maar gepraat hebben we wel al genoeg, ze moeten dan wel met daden komen."

Stikstof

Boeren, onder meer uit de Alblasserwaard, voeren al sinds oktober actie. Ze zijn boos over de manier waarop het kabinet omgaat met de stikstof- en PFAS-crisis. Ze hadden zelf een plan gemaakt om de stikstofcrisis te bezweren, maar de overheid doet daar tot verontwaardiging van de boeren niets mee.



Het is niet bekend of bij de acties van 18 december ook boeren uit de regio meedoen.