Agenten hebben in Breda een man opgepakt die maandag mensen heeft bedreigd in Rotterdam-Zuid. De man had een mes bij zich.

De politie kreeg maandag de melding binnen dat een man in de Wolfraathstraat een raam kapot had geschoten. "Er was inderdaad een raam kapot", zegt een woordvoerder van de politie. "Maar een kogelinslag of een huls is er niet gevonden."

Op basis van camerabeelden werd de man geïdentificeerd. Hij is uiteindelijk thuis, in Breda, opgepakt voor bedreiging en vernieling.