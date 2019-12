Justitie eist taakstraffen voor bedreigen van 'landverraders en hoerenzonen'

Justitie in Rotterdam heeft taakstraffen tot zestig uur geëist voor het bedreigen van Turkse Nederlanders, die aanhangers van de Gülen-beweging zouden zijn.

De bedreigingen volgden op de mislukte staatsgreep in Turkije van 15 juli 2016. De verdachten riepen op de Gülen-aanhangers aan te geven en te bespugen. Ook werd geschreven: ”Zonder iets te zeggen gelijk door de kop schieten, dan ga je naar de hemel.”

Vrouwen konden worden aangeraakt of aangerand. Er werd gesproken van "landverraders en hoerenzonen". In een enkel geval werd een foto van een pistool of strop geplaatst.

Vijf mannen staan terecht. Vier van hem komen uit Rotterdam. Ze zeggen in de emotie en hectiek van de staatsgreep te hebben gereageerd. Volgens hen was het beeldspraak en moesten de oproepen niet letterlijk worden genomen. Ook zouden sommige woorden verkeerd zijn vertaald.

Als voorbeeld was genoemd de oproep om een Turkse stichting in Rotterdam te overvallen. Volgens de verdachte werd daarmee bedoeld naar binnen te gaan om te praten. “De Turkse taal is als kauwgom”, verklaarde hij.

De advocaten zien de uitingen als onderdeel van een maatschappelijk debat, die vallen onder de vrijheid van meningsuiting.

Volgens justitie hebben de bedreigingen serieuze gevolgen gehad. “Kinderen durfden niet meer met de fiets naar school en moesten worden gebracht. Mensen gingen niet meer naar Turkije, uit angst dat ze werden opgepakt. Velen voelden zich niet meer welkom in hun eigen moskee.”

Bij de Turkse stichting Nida in Rotterdam (niet te verwarren met de gelijknamige politieke partij) werden de ruiten ingegooid en was de gevel besmeurd met hondenpoep.

De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.