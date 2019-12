Station Rotterdam Centraal krijgt holografische 3D-muur

De NS pakt dit jaar grootser uit met de kerstversiering op station Rotterdam Centraal. Omdat het station dit jaar het vijfjarig jubileum viert, wordt een heuse holografische 3D-muur in kerstsferen geïnstalleerd.

De afgelopen twee jaar waren in de stationshal in de kerstperiode lichtkristallen te zien van de Rotterdamse kunstenaar Marco Broeders. Dat maakt dit jaar plaats voor de speciale muur. Op de muur worden kerstclips getoond en is een terugblik op het oude station te zien.

De holografische muur bestaat uit 35 propellers, die elk vier rotorbladen hebben met led-lampjes. Doordat deze propellers sneller ronddraaien dan onze ogen kunnen waarnemen, lijkt het alsof de afbeeldingen die getoond worden in de lucht zweven.

Het is de eerste keer dat technologie op deze schaal gebruikt wordt, meldt de NS. Het kunstwerk is van 16 december tot en met 21 januari te zien.