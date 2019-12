Bas Nijhuis fluit Feyenoord-PSV

Bas Nijhuis tijdens de editie van Feyenoord - PSV in 2017. Foto: ANP.

Bas Nijhuis is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de topper tussen Feyenoord en PSV. Nijhuis wordt geassisteerd door de heren Honig en Bluemink. Dennis Higler is de VAR.

Feyenoord en PSV trappen zondagmiddag om 14:30 uur af in De Kuip. Scheidsrechter Edwin van de Graaf fluit FC Emmen - Sparta. Dat duel begint zondagmiddag om 12:15 uur.

Dordtenaar Danny Makkelie is aangewezen om AZ-Ajax in goede banen te leiden en de Ambachtse arbiter Marc Nagtegaal fluit VVV Venlo - PEC Zwolle.

KNVB Beker

De KNVB maakte ook de scheidsrechters voor de KNVB Beker bekend. Cambuur-Feyenoord staat onder leiding van Dennis Higler. Bij Willem II-Sparta is Ingmar Oostrom de scheidsrechter van dienst.

Daarnaast fluiten twee regiogenoten de eerstedivisionisten in het bekertoernooi. Edgar Bijl uit Hendrik-Ido-Ambacht is de scheidsrechter bij Excelsior-FC Eindhoven terwijl Capellenaar Laurens Gerrets de leiding heeft over Heracles Almelo-FC Dordrecht.

Tot slot zijn ook de scheidsrechters voor het aankomende weekend in de Keuken Kampioen Divisie bekend. Robin Hensgens is de leidsman bij Jong PSV - FC Dordrecht en TOP Oss - Excelsior wordt gefloten door Sam Dröge.

Alle wedstrijden zijn uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.