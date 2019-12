'Op klimaatgebied zijn we in Rotterdam verder dan in andere steden'

De Rotterdamse wethouder Arno Bonte was nog maar net terug van de Klimaattop in Madrid, maar schoof dinsdagochtend vroeg toch meteen aan bij het klimaatontbijt van havenbelangenvereniging Deltalinqs. Want hij had een positieve boodschap: "We zijn qua energietransitie veel verder dan andere steden, heb ik ontdekt."

De wethouder was eerder ook al zo goedgemutst na de ondertekening van de 49 klimaatdeals in het Rotterdamse Klimaatakkoord, een paar weken geleden."Dat is hoopvol, maar daarmee zijn we er nog niet. Er is meer nodig dan een handtekening," hield hij de aanwezigen nog maar even voor.



Zijn eveneens aanwezige collega Arjen van Gils (wethouder haven) maakt zich daarover geen zorgen. "Ik proef veel commitment in de haven. Het is niet alleen een ideologie, maar ik zie dat bedrijven zelf aan de slag gaan. Deels in eigen belang, maar het gaat om kansen zien en het levert banen op."

Kortom, de sfeer was complimenteus over en weer. "We zien heel veel perspectief voor verduurzaming. Daarom is het een vrolijke bijeenkomst", zegt Alice Krekt van Deltalinqs.

"Je kunt best zeggen dat we het klimaatakkoord gevierd hebben", zegt Krekt die met Deltalinqs gericht is op het versterken van de internationale concurrentiepositie en de duurzame ontwikkeling van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Verbeteringen

Ook de nationale overheid is belangrijk bij het realiseren van Rotterdamse klimaatdoelen. "Zo bedenken zij plannen voor een aangepaste SDE-regeling", vervolgt Krekt. "Die regeling wordt nu benut om bijvoorbeeld zonnepanelen te subsidiëren. Die regeling willen ze wat breder maken zodat ook elektrificatie van de industrie mogelijk is." Momenteel wordt er bij veel bedrijven gebruik gemaakt van gas om hoge temperaturen te halen, maar dat is niet goed voor het milieu. Daarom wil men steeds meer gebruik maken van elektriciteit.

Ook een waterstofinfrastructuur is belangrijk voor fabrieken om gewenste temperaturen van wel achthonderd graden te bereiken. "Voor een dergelijke infrastructuur is momenteel een gebrek aan ruimte in de haven", zegt Krekt. "Maar ook regels vormen een belemmering. Je zit een beetje vast aan bureaucratie. Papierwerk zorgt er soms voor dat het te langzaam gaat als je snel meters wil maken. Landelijk en lokaal zijn we aan het kijken wat we daar aan kunnen doen."