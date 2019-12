Primeur in Tweede Divisie: vrouw fluit Jong Sparta - ASWH

De Alkmaarse scheidsrechter was de afgelopen twee seizoenen actief in de derde divisie en in de Hoofdklasse van het amateurvoetbal. Dit seizoen floot ze zes duels in de derde divisie, waaronder Barendrecht tegen Goes.

Om 15:30 uur wordt er in Rotterdam afgetrapt. Deze wedstrijd is live te volgen via Zuid-Holland Sport.