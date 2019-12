Politie ontfermt zich over 'criminele' puppy

De politie Rotterdam Delfshaven heeft er sinds dinsdag een nieuwe collega bij. Hij is klein, harig en superschattig.

Bij het aanhouden van twee mannen in een woning troffen agenten een jonge puppy aan. Het dier is naar schatting pas zo'n vijf tot zes weken oud. "Veel te jong om zonder moeder te zijn", schrijft de politie op Facebook.

Het hondje achterlaten was natuurlijk geen optie: de puppy ging mee naar het politiebureau, waar agenten hem hebben opgevangen. Dat was overigens wel heel spannend voor het kleine dier. Van de schrik heeft hij de agenten ook nog even laten zien hoe goed hij kon poepen.

Inmiddels is de puppy overgedragen aan de dierenambulance. Zij gaan op zoek naar een pleegmoeder. Als dat niet lukt, zal er melk met de hand gegeven worden.

De politie laat weten het erg gezellig te hebben gevonden met het kleine ventje.