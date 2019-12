Door Dordtse kerstbomen kunnen arme kinderen een dagje weg

Bedrijfsleider Tim Pieters bedacht de actie: "Zeventig mensen hebben een boom besteld. Er staan er nog acht in de achtertuin, de rest is al opgehaald. Ik denk dat we dit volgend jaar weer gaan doen, het past mooi in de kerstgedachte."

Judith Holster, van de High Five Foundation, is uiteraard blij met de actie en de opbrengst: "We bestaan vijf jaar en daarom wilden we graag óók een keertje iets doen voor de ouders. En dat gaat in januari dus gebeuren."

Winter Efteling

Vijf keer per jaar organiseert de stichting dagjes uit voor kinderen uit arme gezinnen naar bijvoorbeeld dierentuin, pretpark of binnenkort het Kerstcircus Ahoy.

"In januari gaan we met de kinderen naar de Winter Efteling. Bij terugkeer krijgen ze samen met hun ouders een buffet aangeboden in het Wantijpaviljoen. Dat kan dankzij de opbrengst van de actie van Brut", zegt Judith.

In Dordrecht leven zo'n vierduizend kinderen onder de armoedegrens. "Liefst zouden we ze allemaal iets bieden, maar dan hebben we véél meer donaties nodig. Daarom beperken we ons tot kinderen van gezinnen die geregistreerd zijn bij de voedselbank."